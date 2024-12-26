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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، هبطت معظم مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بالبورصة المصرية 

  • هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% عند مستوى 29.958.35 نقطة. 
  • تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% عند مستوى 8.190.55 نقطة.
  • وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 11.250.35 نقطة.
  • كما هبط مؤشر الشريعة بنسبة 0.19% عند المستوى 3.075.09 نقطة.

 

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EGX30  - كلمتك 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد انخفاضا  عند المستوى 29.958.35 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 30.808.24 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي  واصل موجة جنى الأرباح الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى إغلاق المؤشر تعاملاته عند مستوى الــ 31.433 نقطة. 

 

اقرأ التالي: البورصة المصرية، سعر الذهب بحركة التداولات اليوم

متاجرة يومية لطرق الشراء والبيع - كلمتك 
متاجرة يومية لطرق الشراء والبيع - كلمتك 

 

اختبار منطقة الدعم الرئيسية الكامنة بين الــ 31200 – 31000 نقطة

وبالتالى يرجح استئناف التراجع الأخير فى السوق لاختبار منطقة الدعم الرئيسية والهمه الكامنة بين الــ 31200 – 31000 نقطة، المنطقه التى من المفترض ظهور القوة الشرائية عندها بشكل عنيف وتمكنها من إيقاف موجة جني الأرباح تلك، مما يمهد الطريق فى أن يشهد السوق ارتدادا على المدى القريب "الأجل القصير جدا".

 

في الوقت الراهن، ننصح المستثمرين الذين لديهم مراكز استثمارية كبيرة، في السوق باتخاذ بعض الإجراءات الدفاعية عن طريق جني جزئي للأرباح وانتظار الانخفاض القادم في السوق لاصطياد فرص استثمارية جديدة بينما ننصح المستثمرين الذين قد قاموا بالفعل ببيع مراكزهم بالتحلي بالصبر وانتظار إشارة جديدة حيث يمثل مستوى الدعم الكامن عند الـ 31,000 نقطة حد الإيقاف الوقائي  بينما يعد الكسر الواضح أدنى من مستوى الدعم الكامن عند الـ شراء 30,650 نقطة هو حد إيقاف الخسائر للمراكز الاستثمارية قصيرة الأجل.

اقرأ التالى: البورصة المصرية، رأس المال السوقي يربح 4.1 مليار جنيه لهذا السبب 

 

 

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EGX70   - كلمتك 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد انخفاضا عند مستوى 8.190.55 نقطة بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

المؤشر السبعيني اختتم جلسات الأسبوع الماضى على وتيرة إيجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8400  نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

 

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اتجاهات الاسعار للاسهم اليوم - كلمتك 
اتجاهات الاسعار للاسهم اليوم - كلمتك 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

من المرجح أن يشهد السوق تراجعًا آخر صوب منطقة الدعم الكامنة عند الـ 8,250 - 8,120 نقطة قبل حدوث أي محاولة للارتداد. 

 

وفي هذا الصدد، ولإلغاء السيناريو السلبي فإننا بحاجة لظهور  القوة الشرائية وتمكنها من إيقاف التراجعات الأخيرة ودفع المؤشر بالارتداد من مستويات السوق الحالية مستهدفًا مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8600 نقطة مرة أخرى ومن الجدير بالذكر، أن المنطقة الأخيرة تمثل أيضًا مستهدفا استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القريب “الأجل القصير جدًا”، كما سنتبع وجهة نظر فنية متحفظة طالما ظل التداول أدنى من مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8,400 نقطة حتى يتم الاختراق الواضح أعلى من المستوى الأخير.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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