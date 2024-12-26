«أولياء أمور مصر» تقدم مقترحات تساهم في الحد من ظاهرة الغش بامتحانات الثانوية العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، أن الاجتماع الذي عقد بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي و أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ووزير التربية والتعليم يعكس الاهتمام الحقيقي من أجل إحكام السيطرة على حالات الغش والتسريبات في امتحانات الثانوية العامة التي تحدث علي مدار أعوام ماضية.

وأشارت إلى أن تلك التسريبات تسبب في ضياع مجهود الطالب المجتهد وضرب بعرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويؤدي مستقبلًا إلى الإضرار بالمجتمع بأكمله فالطالب الغشاش سيصبح يومًا مهندسا أو طبيبا غشاش ليس لديه ضمير، مؤكدة أن هذه أول خطوة لحل أي مشكلة هو للاعتراف بوجودها.

وقدمت الجزاوي عدة مقترحات قد تساهم في الحد من ظاهرة الغش على النحو التالي:

1- عودة نظام البوكليت بدلا من البابل شيت الذي سهل الغش بصورة كبيرة.

2- زيادة عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة، لأنها أسئلة يصعب غشها بعكس أسئلة الاختيار من متعدد كما، مؤكدة أنه من الصعب إثبات حالات الغش في إجابة أسئلة الاختيار من متعدد في البابل شيت، لأن الإجابات مجرد تظليل دوائر، بينما يمكن اكتشاف الغش بسهولة من خلال الأسئلة المقالية من خلال مطابقة الإجابات ببعضها.

3- فكرة اللجوء لاستخدام أجهزة التشويش على شبكات المحمول في لجان امتحانات الثانوية العامة لمحاربة ظاهرة الغش الإلكتروني الذي يتم بالموبايل كل عام.

4- توفير خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الغش حتى يتم تعقبها وتوقيع أقصى العقوبة على المسئول عنها، لإنه من آمن العقاب أساء الأدب.

5- توعية أولياء الأمور والطلاب بخطورة الغش في الامتحانات والعقوبات التي تنتظر الطالب المتجاوز.

6- حُسن اختيار رؤساء اللجان والمراقبين ممن يتميزون بالانضباط والكفاءة.

7- زيادة أعداد المعلمين الملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية.

8- استخدام وسائل حدثية في التفتيش قبل الدخول إلي اللجان لمنع دخول الموبايل وغيره.

9- تفعيل كاميرات المراقبة من أجل رصد أي مخالفات قد تحدث في اللجان بشكل سريع.

والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.

وأضاف «الحمصاني» في بيان، أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لامتحانات الثانوية العامة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.