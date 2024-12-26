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رئيس العربية للتصنيع يفتتح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط (صور) - أخبار كلمتك

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رئيس العربية للتصنيع يفتتح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط (صور) - أخبار كلمتك

رئيس العربية للتصنيع يفتتح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - افتتح اللواء أ.ح مهندس " مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ودكتور "محمد بن سليمان المعيقلي " مدير عام مصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة السعودي، اليوم الخميس، مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط، بالتعاون بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، ومصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة  السعودي.
 

المشروع الصناعي المتطور بإستخدام تكنولوجيا النانو

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان "مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ولواء دكتور مهندس " خالد شكري " مستشار رئيس الهيئة للصناعات الكيميائية، ولواء أ.ح مهندس "وائل سليمان" رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة، ودكتور " محمد حسين دويدار" العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصنع نانومان إيجيبت"، واللواء أ.ح "جمال أبو العينين" مستشار قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن هذا المشروع الصناعي المتطور بإستخدام تكنولوجيا النانو، يعد الثاني بمنطقة الشرق الأوسط والأول من نوعه في مصر.

وخلال فعاليات الافتتاح، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف "عن تقديره بالتعاون مع مصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة السعودي، لافتا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، مع كبري الشركات السعودية الشقيقة، وتتطلع لتعزيز مجالات التعاون المشترك، لنقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية والعربية الشقيقة والصديقة.

توطين صناعة تقنية النانو وجعلها صناعة وطنية


وأوضح  أن ما نشهده اليوم نستهدف به في المقام الأول توطين صناعة تقنية النانو وجعلها صناعة وطنية بامتياز لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية في الحياة من خلال الحصول على بيئة نظيفة وتقليل استهلاك المواد والمياه وتحقيق الأمان الصحي ,بما يحقق مستقبل بيئي أفضل يخلو من المواد الكيميائية الملوثة وتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الكفاءة وخفض التكاليف في كافة مجالات التصنيع, وتلبية كافة الاحتياجات المحلية والتصدير, بمنتجات فائقة الجودة , وزيادة قاعدة عملائنا المحليين والدوليين , فضلا عن تعزيز مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

خطة طموحة مدروسة بشكل علمي


وأضاف أن هذا يأتي في  سياق تنفيذ خطة  طموحة مدروسة بشكل علمي للاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة لتكنولوجيا النانو في جميع مجالات التصنيع  بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار رؤية  مصر للتنمية المستدامة 2030.

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من جانبه، أعرب دكتور "محمد بن سليمان المعيقلي " مدير عام مصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة  السعودي عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، معربًا عن تطلعه الى العمل على توطين تكنولوجيا النانو  بفكر وابداع مصري بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتميزة والكفاءات البشرية بالهيئة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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