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بعد منحها وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى.. قومي المرأة يهنئ وزيرة البيئة - أخبار كلمتك

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بعد منحها وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى.. قومي المرأة يهنئ وزيرة البيئة - أخبار كلمتك

بعد منحها وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى.. قومي المرأة يهنئ وزيرة البيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضاءه، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لحصولها على وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تقديرا لجهودها المتميزة لتسهيل التفاوض في ملف تمويل المناخ بـ «cop28.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم، عن فخرها واعتزازها بتكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذي يعتبر بمثابة تكريم للمرأة المصرية على المستوى العربي والدولي.

وأكدت أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وكفاءتها في إدارة ملف المناخ ودعم الملفات البيئة وهو ما ظهر جلياً بداية من مؤتمر «COP27 الذي استضافته مصر في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، الذى مهد الطريق لنجاح مؤتمر دبي بقرارات فعالة على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتأكيد الانتقال العادل للدول النامية دون المساس بمساراتهم للتنمية المستدامة وضمان حصول تلك الدول على تمويل المناخ.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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