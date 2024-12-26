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التضامن تنظم معرض"ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" ببنك القاهرة - أخبار كلمتك

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التضامن تنظم معرض"ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" ببنك القاهرة - أخبار كلمتك

التضامن تنظم معرض"ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" ببنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:35 مساءً -  نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الجانبين، حيث شهد المعرض إقبالًا واسعا على معروضات 15 عارضا وعارضة المشاركين في فعالياته.

وأكد رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن المعرض يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة للتوسع فى التسويق ودعم المنتج المصري اليدوي وتشجيع الحرف التراثية المتميزة وتزامنا مع الاحتفالات بالأعياد.  

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 وأشار  مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المعرض وجد إقبالًا واسعًا وإشادة بالمعروضات المتميزة، خاصة الكليم وأعمال الديكور من الأخشاب المكرميات والمفروشات القطنية المطرزة والاكسسوارات ذات التصميمات المستوحاة من البيئة المصرية، كذلك منتجات الجلود والمنتجات الغذائية من -عسل النحل والمخبوزات، كذلك أشغال الكروشيه اليدوية التى تتميز بجمال التصميمات ومنتجات اخميم، حيث الجودة والخامات المتميزة والتصميمات المستوحاة من الثراث المصري الأصيل، وبأسعار منافسة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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