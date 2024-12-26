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تداول 65 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 65 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 65 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 65000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 893 شاحنة و85 سيارة.

تصدير 52 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند
 

وشملت  حركة الواردات 3000 طن بضائع، 350 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 62000 طن بضائع، 543 شاحنة و13 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة AGE-M وعلى متنها 52 الف طن فوسفات متجهة للهند والسفينتين الحرية وعمان، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وعمان فيما غادرت السفينتين أمل وAlcudia Express، كما تم تداول 2000 طن بضائع و317 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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