الرياضة - 01:06 - مع انخفاض درجات الحرارة.. نصائح للحماية من الإنفلونزا |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:06 صباحاً - قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن أمراض الإنفلونزا تكون منتشرة خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس، مع نزول درجات الحرارة في البلاد.

وأضاف عبد اللطيف المر، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإنلفونزا تقتل ما يقرب من 700 ألف سنويا في العالم، مشيرا إلى أنه يجب الاحتراز من أمراض الإنفلونزا.

وأردف «المر» أنه يجب الأخذ في الاعتبار الملابس، وارتداء الملابس المناسبة، مع ارتداء طبقات في الملابس والكوفية.

وشدد على ضرورة أخذ تطعيمات الإنفلونزا، مع غسل الأيادي باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، بشكل مكرر، والتباعد الاجتماعي خاصة في حالة تواجد أفراد مصابين بأمراض تنفسية.

ونصح أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الزقازيق، بتناول الخضراوات والفاكهة والبروتينات خاصة الأسماك والدواجن، لافتا إلى إمكانية تناول الألبان والأسماك والبيض في حالة الإصابة بالأمراض التنفسية، بدون الإفراط في التناول.

وتابع الدكتور عبد اللطيف المر، أن الزنك والفيتامينات منتجات مهمة للمواطنين كبار السن، مضيفا أن وجبة الإفطار هي أساسية لدى الأفراد ولا يمكن الاستغناء عن فوائدها.