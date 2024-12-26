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الرياضة - 01:27 - سعر الذهب بالدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:27 - سعر الذهب بالدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:27 - سعر الذهب بالدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - سعر الذهب بالدولار.. ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، ومعه ارتفع معدل البحث من قبل المستثمرين عن سعر الذهب بالدولار اليوم في مصر.

سعر الذهب بالدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، سعر الذهب بالدولار اليوم، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر
عيار الذهب السعر بالجنيه السعر بالدولار
عيار 24 4274.25 جنيه 84.00 دولار
عيار 22 3918 جنيها 77.00 دولار
عيار 21 3740 جنيها 73.50 دولار
عيار 18 3205.75 جنيه 63.00 دولار
عيار 14 2493.25 جنيه 49.00 دولار
عيار 12 2137.25 جنيه 42.00 دولار
عيار 9 1602.75 جنيه 31.50 دولار

سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

سعر الذهب بالدولار لعيار عيار 24

سجل سعر الذهب بالدولار اليوم لعيار 24 نحو 84.00 دولار أمريكي، بماد يعادل بالمصري نحو 4274.25 جنيه.

سعر الذهب بالدولار لعيار 22

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 22 اليوم في محلات الصاغة نحو 77.00 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 3918 جنيها.

سعر الذهب بالدولار لعيار 21

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 21 اليوم في مصر نحو 73.50 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 3740 جنيها.

سعر الذهب بالدولار لعيار 18

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 18 في سوق الصاغة نحو 63.00 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 3205.75 جنيه.

سعر الذهب بالدولار لعيار 14

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 14 بمحلات الصاغة نحو 49.00 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 2493.25 جنيه.

سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب بالدولار لعيار 12

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 12 في مصر نحو 42.00 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 2137.25 جنيه.

سعر الذهب بالدولار لعيار 9

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 9 في مصر نحو 31.50 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 1602.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بالدولار

وبلغ سعر الجنيه الذهب بالدولار اليوم في السوق المحلي نحو 588.03 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 29920 جنيها.

سعر الأوقية العالمية

وصل سعر أوقية الذهب العالمية اليوم لـ 2628.83 دولار، بما يعادل بالجنيه المصري نحو 133.758.81 جنيها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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