الرياضة - 01:27 - عقب تبادل إطلاق النار.. إصابة ضابط ومصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - استهدف قطاعي «الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة» بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.

وتمكنت القوات من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط) عقب مبادرتهم إطلاق النيران تجاه القوات وإصابة ضابط شرطة.

وضُبط بحوزة العناصر الإجرامية كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (قرابة طن من المواد المخدرة "حشيش - بانجو - آيس" - عدد 270 ألف قرص مخدر لعقارات "الكبتاجون - التامول - الترامادول") بالإضافة إلى (79 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف - 43 بندقية آلية وخرطوش - 34 فرد خرطوش" - طبنجة - عدد كبير من الطلقات).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قدرت بحوالي ( 150 مليون جنيه تقريباً ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.