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استمرار محاضرات برنامج «المعايشة المهنية» لمفتشي وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

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استمرار محاضرات برنامج «المعايشة المهنية» لمفتشي وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

استمرار محاضرات برنامج «المعايشة المهنية» لمفتشي وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:31 مساءً -  استُكملت وزارة الأوقاف سلسلة المحاضرات المتخصصة الموجهة لمفتشي الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات القانونية والإدارية.

جاءت هذه الفعاليات استجابة لتوجه الوزارة نحو الارتقاء بآليات العمل المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة، واستمرارًا لفعاليات برنامج «المعايشة المهنية» الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.

 

علاقة السياسة التحريرية بصناعة المحتوى

 بدأت المحاضرات بمحاضرة ألقاها عادل العبساوي، وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق، بعنوان «علاقة السياسة التحريرية بصناعة المحتوى»، وأكد العبساوي أن المحتوى التحريري هو حجر الزاوية في نجاح المؤسسات الإعلامية، مشيرًا إلى أن فهم الجمهور المستهدف ووضع سياسات تحريرية محكمة يُسهمان في إيصال الرسائل الإعلامية بشكل فعال يحقق الأهداف المنشودة.


وألقت الدكتورة إيمان صالح، القائم بأعمال رئيس مكتب براءات الاختراع، محاضرة بعنوان «الملكية الفكرية وضرورة حمايتها»، تناولت فيها أهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية كأداة أساسية لتعزيز الابتكار وحماية حقوق المبدعين. وشددت صالح على ضرورة التوعية بالقوانين التي تحمي هذه الحقوق، مؤكدة أن الإلمام بها يسهم في تفادي النزاعات وحماية الحقوق المادية والمعنوية.

مكافحة التعدي على أملاك الأوقاف والنصوص العقابية

 وفي إطار المحاضرات القانونية، ألقى المستشار محمد الزنفلي، رئيس الاستئناف بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة بعنوان «مكافحة التعدي على أملاك الأوقاف والنصوص العقابية»، واستعرض الزنفلي التشريعات التي تهدف إلى حماية أملاك الأوقاف، موضحًا أهمية تفعيل تلك القوانين لضمان استرداد الحقوق المسلوبة وتحقيق العدالة. وأكد أن التصدي للتعديات يؤكد الالتزام بحماية المال العام وممتلكات الدولة.

كما حاضر الدكتور يحيى مروان، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، في موضوع «غسل الأموال»، مشددًا على خطورة هذه الجريمة وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وأوضح مروان أن التصدي لغسل الأموال يتطلب تطوير آليات الرقابة المالية وتطبيق القوانين الرادعة، إلى جانب بناء القدرات المهنية للمفتشين لاكتشاف تلك العمليات والتعامل معها بكفاءة.

واستعرضت المحاضرات قضايا أخرى تمس الجوانب الإدارية والمؤسسية، إذ تناولت طرق تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الإداري، ودور المفتشين في تحسين الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات العصر. 

وأشاد المشاركون بالمستوى العلمي المتميز للمحاضرات، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج، وأكد المسئولون أن هذه الفعاليات تأتي استكمالًا لخطة وزارة الأوقاف لتطوير كوادرها البشرية، وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وتعزيز القيم المؤسسية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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