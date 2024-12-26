الرياضة - 01:27 - جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر ترتفع 18% منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة ما جعل من الذهب المحلي حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.

وكشف تحليل جولد بيليون أن الذهب ارتفع خلال 2024 منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة وصلت إلي 18% تقريبا، حيث افتتح الذهب تداولات العام عند 3170 جنيها للجرام من عيار 21 والآن السعر بلغ 3740 جنيها.

و افتتح الذهب عيار 21 تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيها للجرام ليسجل أعلى مستوى خلال هذا العام عند متوسط سعر 4200 جنيه للجرام في 31 يناير مسجلاً ارتفاع بنسبة 32.5% بمقدار 1030 جنيه، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وتراجع سعر الذهب بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى في 2024 عند 2620 جنيه للجرام في 3 مارس، ثم استقرت تداولات الذهب خلال العام وفي شهر ديسمبر استقر السعر فوق المستوى 3700 جنيه للجرام حتي نشر هذه المادة.

وبلغت مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2024 فقد سجلت 38 طن من الذهب ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طن من الذهب.