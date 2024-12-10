ريال مدريد يواجه أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، وهذا موقف فينيسيوس ومبابي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:34 صباحاً - يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة قوية أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 6 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق ريال مدريد المركز 24 في الترتيب العام لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط (من انتصارين و3 هزائم)، بينما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

عودة فينيسيوس جونيور

ويدخل ريال مدريد المباراة وسط غيابات مؤثرة، منها: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا، ميندي.

لكن الخبر السار يتمثل في عودة فينيسيوس جونيور ورودريجو إلى القائمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أتالانتا

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سيدخل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

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