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الشوط الأول، آرسنال يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الشوط الأول، آرسنال يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الشوط الأول، آرسنال يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد إيفرتون بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا دفع باللاعب الشاب لويس سكيلي من البداية، لشغل مركز الظهير الأيسر في فريق آرسنال، فيما عاد جابرييل ماجاليس لتجديد شراكته مع ويليام ساليبا في قلب الدفاع.

بينما جلس على مقاعد البدلاء بعض النجوم، أبرزهم: رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد، توماس بارتي وجورجينيو.

 

تشكيل آرسنال أمام إيفرتون

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

ويطمح آرسنال لمواصلة مطاردة ليفربول، صاحب الصدارة، إذ يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط أقل عن الريدز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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