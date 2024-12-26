الرياضة - 10:51 - بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - معاشات شهر يناير 2025.. ينتظر أصحاب المعاشات، صرف مستحقاتهم عن شهر يناير 2025، وذلك بعد أن قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات في شهر يناير المقبل، ولذلك يزداد معدل البحث من قبل الكثير عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025.

معاشات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر يناير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة، في بداية شهر يناير، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر المقبل.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

ويتمكن أصحاب المعاشات من صرف زيادة معاشات شهر يناير 2025 عن طريق الأماكن الآتية:

- منافذ البريد المصرى.

- ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

- منافذ فورى وكارت ميزة.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2025

1 - الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اضغط على أيقونة «صاحب معاش».

3 - اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاشات شهر يناير.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5 - ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

6 - اضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

زيادة معاشات شهر يناير 2025

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قررت زيادة معاشات في شهر يناير 2025، ورفع الحد الأقصى للمعاش لـ 11.600 جنيه بدلاً من 10.080 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه.

وزيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

الفئات المستحقة من زيادة معاشات شهر يناير 2025

وحددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات، وهم كالآتي:

- صاحب المعاش الذي يتقاضى معاش أقل من 1495 جنيه.

- زيادة المعاشات لمن يتقاضى 10.080 جنيه لـ 11 ألفا و600 جنيه.

- الموظف الذي تنتهي خدمته في 1 يناير 2025 يصبح معاشه 1495 جنيها.