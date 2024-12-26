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عاجل:اسرائيل الضربة العسكرية على صنعاء غير مسبوقة والحوثيين سيدفعون الثمن - أخبار كلمتك

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عاجل:شاهد اول صورة للغارة التي استهدفت صنعاء قبل قليل - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

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رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:11 - ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:11 - ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً - البورصة المصرية.. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا في مستهل تعاملات جلسات نهاية الأسبوع.

البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية

مؤشر إيجي إكس 30

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 30009 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 37006 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي

وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13218 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 8238 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11306 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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