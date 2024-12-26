الرياضة - 11:11 - ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً - البورصة المصرية.. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا في مستهل تعاملات جلسات نهاية الأسبوع.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية
مؤشر إيجي إكس 30
ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 30009 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان
وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 37006 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي
وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13218 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 8238 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان
وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11306 نقطة.
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