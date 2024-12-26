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مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح باب تعيينات بالحكومة 30 ديسمبر (فيديو) - أخبار كلمتك

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مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح باب تعيينات بالحكومة 30 ديسمبر (فيديو) - أخبار كلمتك

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح باب تعيينات بالحكومة 30 ديسمبر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - تعيينات الحكومة، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما تردد وأشيع بشأن وجود تعيينات بالحكومة بدءًا من 30 ديسمبر الجاري.

قرارات الحكومة ومنشور التعيينات

وأكد "الحمصاني" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": أن ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تعيينات بالحكومة بدءًا من 30 ديسمبر الجاري، غير صحيح على الإطلاق، لافتًا إلي أن طريقة الصياغة الخاصة بالمنشور مختلفة تمامًا عن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.

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توجيهات رئيس الحكومة للمحافظين

ولفت إلي أن اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين لمتابعة القضايا الأساسية التي تشكل أهمية خاصة للمواطنين، ومن أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة ضبط الأسعار بالأسواق وتوفير السلع وإقامة نظام السوق الواحد، وعدم وجود أي زيادات سعرية غير مبررة.

وتابع هناك توجيهات للمحافظين بشأن أهمية متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع للشكاوي والتواصل المستمر مع المواطنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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