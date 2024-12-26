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الرياضة - 10:51 - بعد قليل.. خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025 |رابط رسمي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:51 - بعد قليل.. خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025 |رابط رسمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:51 - بعد قليل.. خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025 |رابط رسمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - نتيجة كلية الشرطة 2025.. يترقب عدد كبير من المواطنين وذويهم، لحظة إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 والتي من المقرر أن تعقد وزارة الداخلية، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025.

ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها كلمتك للزوار والقراء، نعرض كل ما بشأنه يخص نتيجة كلية الشرطة 2025 في هذا التقرير من حيث شروط القبول وخطوات الاستعلام عن النتيجة بأبسط الطرق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025

- الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني من خلال الضغط هنــــــــــا.

- اضغط على أيقونة «خدمات أكاديمية الشرطة».

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم، ورقم الملف.

- انقر فوق أيقونة «استعلام».

- وستظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

نتيجة كلية الشرطة 2025
نتيجة كلية الشرطة 2025

شروط القبول في كلية الشرطة 2025

1- لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أي جنسية أخرى.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4- وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

5- علاوة على أنه يلزم ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

نتيجة القبول في كلية الشرطة 2025
نتيجة القبول في كلية الشرطة 2025

6- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة،

7- أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد الوزن عن (طول القامة - 90)،

8- ألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية.

9- بينما يلزم ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

دفعة كلية الشرطة 2025

وفي هذا الصدد، كان قد صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ودرجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث والبكالوريوس في التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا لقطاعات وزارة الداخلية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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