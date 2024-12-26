الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ17 مليون مواطن بالبحيرة خلال 11 شهرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 17 مليون و592 ألفا و908 مواطنين من خلال المنشآت الطبية في محافظة البحيرة، بـ 20 مستشفى، منذ بداية يناير حتى آخر فبراير 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استقبال 4 ملايين و194 ألفا و32 مواطنا من خلال العيادات الخارجية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى استقبال 4 ملايين و194 ألفا و32 مواطنا من خلال العيادات الخارجية، واستقبال 507 آلاف 683 مواطنا بالعيادات المسائية، في التخصصات المختلفة، كما تم تقديم خدمات التشخيص (عن بُعد ) لـ 14ألفا و981 مواطنا، بالإضافة إلى إصدار 12 ألفا و310 قرارات نفقة الدولة.

ونوه "عبدالغفار"، إلى أنه فى إطار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظة تم إضافة واستحداث 39 سرير رعاية تم توزيعهم على المستشفيات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ( قسم مناظير الجهاز الهضمي للأطفال وحديثي الولادة، وتطوير القسم الداخلي لجراحة الأطفال، وإضافة جهاز إيكو للأطفال، واستحداث وحدة هواء وشفط للأطفال )، بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا، كما تم ( تطوير قسم الاستقبال، وإستحداث وحدتي جراحات اليد التخصصية، وجراحة عظام الأطفال، وقسم الأورام، وتوفير جهاز دلالات الأورام والمناعة والهرمونات) بمستشفى كفر الدوار العام، كما تم استحداث (وحدة مناظير فوجي، وتوفير 2 جهاز تنفس صناعى وبعض الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتطوير مبنى العيادات الخارجية) بمستشفى حميات دمنهور، وتطوير ورفع كفاءه المعمل بمستشفى رمد دمنهور، بالإضافة إلى تطوير مبني العيادات الخارجية بمستشفى صدر دمنهور.

إنشاء وحدة عناية مركزة بسعة 20 سرير رعاية مركزة

وأضاف "عبدالغفار"، إلى (إنشاء وحدة عناية مركزة بسعة 20 سرير رعاية مركزة، 4 أسرة رعاية متوسطة للكبار، وتطوير ورفع كفاءة عناية الأطفال بقوة استيعابية 14 سرير، وحدة الحضانات بسعة 28 محضن، واستحداث 4 رعاية متوسطة للأطفال، وإنشاء بنك دم تجميعي، تطوير قسم الأسنان) بمستشفى الرحمانية المركزي، كما تم (استحداث وحدة عناية إذابة الجلطة الدماغية بسعة 2 سرير، وتطوير عناية الأطفال لتصل لقوة استعابية 13 سرير، وتطوير قسم الأطفال ليصل لقوة استيعابية 14 سرير) بمستشفى إدكو المركزي، بالإضافة إلى توفير (3 حضانات للأطفال، وجهاز أشعة مقطعية، وأشعة تشخيصية ) بمستشفى الدلنجات المركزي).

وقال إنه تم إنشاء (وحدة عناية مركزة بسعة 23 سرير رعاية، واستحداث وحدة علاج الصدفية، وتوفير منظار مسالك بولية وجهاز سونار لوحدة الغسيل الكلوى، وتطوير العيادات الخارجية، وقسم العلاج الطبيعي، ووحدة الكلى، وتطوير المعمل ليصبح معمل مرجعي) بمستشفى رشيد المركزي، بالإضافة إلى (استحداث وحدة عناية إذابة الجلطة الدماغية، وخدمة المناظير الجراحية ومناظير العظام، واستحداث معمل بكتريولوجي، وتوفير التجهيزات الطبية والغير طبية لقسم النساء والتوليد، وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ) بمستشفى المحمودية المركزي، كما تم استحداث 10 أسرة رعايات مركزة تخصصية تتضمن ( إذابة جلطة دماغية، اكلامسيا، سموم)، وإضافة وحدة الشلل الدماغي للاطفال، ومعمل بكتريولوجي، بمستشفى حوش عيسى المركزي، حيث تم تطوير قسم الاستقبال، واستحداث أسره رعاية بوحدة العناية المركزة لتصل لقوة أستعابية 20 سرير، واستحداث وحدة عناية إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى ابوالمطامير المركزي، بالإضافة إلى تطوير وحدة الرعاية المتوسطة واستحداث 2 سرير، وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ، المعمل بمستشفى غرب النوبارية المركزي.

ومن جانبه أشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 9 ملايين و941 ألفا و967 مواطنا من خلال 455 ما بين مراكز ووحدات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ مليون 847 ألفا و444 سيدة، حيث تم تطوير بعض الوحدات الصحية لتصبح مركزًا لتنمية الأسرة وشملت ( مركز تنمية اسرة كفر داوود، كوم الفرج، القوني، بلقطرالغربية ) تم تشغيلهم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه باقي الوحدات الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية.



ونوه عبدالجواد، إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، حيث تم تدريب 1708 أشخاص من خلال 60 دورة تدريبية، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي في البحيرة، مشيرا إلى تكثيف المرور على المنشآت الطبية الغير حكومية حيث تم المرور على 10314 منشأة طبية، وإصدار 888 قرار غلق لعدم اتباع اشتراطات التراخيص.

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