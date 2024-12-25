وسيم السيسي يكشف مخططات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - مخططات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة العربية.. صرح الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات عن المخططات الصهيونية لإقامة دولة إسرائيل وممارساتها التي استهدفت الشعوب العربية.

وفي هذا السياق، أكد السيسي أن وثيقة تعود لعام 1907 حذرت من أن تقدم العرب يشكل تهديدًا للدول الأوروبية، مشيرا إلى أن تلك التوصيات كانت بداية لمؤامرات استهدفت تعطيل تطور المنطقة وسلب ثرواتها.

التحركات الإسرائيلية الأخيرة

وأثارت التحركات الإسرائيلية الأخيرة غضبا شديد في الولايات المتحدة، حيث شهدت البلاد مظاهرات انتقدت سياسات إسرائيل ووجهت رسائل حادة وقوية لهم، من بينها: إلى متى سنظل لعبة في أيديكم؟

أهداف الحركة الصهيونية

وأشار السيسي إلى أهداف الحركة الصهيونية خلال القرن الماضي، حيث تضمنت إسقاط ألمانيا، انهيار الخلافة العثمانية، وإضعاف روسيا لضمان غيابها عن مصاف القوى الكبرى.

وأوضح أن كراهية أدولف هتلر لليهود، وفقًا لما أشار إليه في حديثه، كانت نتيجة اعتقاده بأنهم مسؤولون عن الهزيمة التي لحقت بألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

برنارد لويس

ذكر الدكتور السيسي، أن برنارد لويس الذي ولد عام 1916 رجل أشر ويكره العرب وتحريرهم، وهو بريطاني المولد، ولكنه حصل على الجنسية الأمريكية وعاش 105 أعوام حيث ولد في 1916 وتوفي في 2021.

وتابع أنه كان يدرس في الجامعات الأمريكية وقرأ عن المنطقة كثيرا، خاصة تركيا وفتحوا له المكتبات هناك، وأن برنارد لويس كان يتحدث عن مخططات تقسيم المنطقة مثل العراق إلى 3 دويلات ومصر إلى 4 دويلات.

تقسيم مصر

وأشار إلى أن الدويلات التي تحدث عنها لويس لتقسيم مصر هي مسيحية في الشمال عاصمتها الإسكندرية، ودولة سنية ودولة نوبية عاصمتها أسوان.

وشدد الدكتور وسيم السيسي على أن قوة المصريين وتماسكم هي المناعة أمام فيروسات المخططات الخارجية الساعية لتقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة.