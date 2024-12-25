رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.. مع اقتراب موعد عقد امتحانات الترم الأول، يبحث العديد من أولياء الأمور عن آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 من ديسمبر الجاري.

ضرورة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أولياء أمور الطلاب غير المسجلين استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، ضرورة وسرعة التسجيل قبل غلق الموقع الإلكتروني، حتى يسمح للطلاب أداء امتحانات الترم الأول.

سرعة سداد المصروفات الدراسية

ونبهت الوزارة، على أولياء أمور الطلاب غير المسددين المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي والتي تقدر بــ 150 دولار أمريكي للطالب الواحد، بسرعة السداد، وتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.

رابط تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أشارت الوزارة، إلى أنه يتم تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 لأداء الامتحانات، من خلال الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج، عن طريق الــضغــط هـــنــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

1- زيارة منصة أبناؤنا في الخارج الإلكترونية.

2- إنشاء حساب لأولي الأمر.

3- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج.

4- سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة.

5- تسجيل استمارة ا امتحانات ابناؤنا في الخارج.

6- تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

7- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات المطلوبة بصيغة PDF.

8- عقب الانتهاء من التسجيل، يتم طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.