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رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

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رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.. مع اقتراب موعد عقد امتحانات الترم الأول، يبحث العديد من أولياء الأمور عن آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 من ديسمبر الجاري.

استمارة الصف الثالث الإعدادي
استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

ضرورة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أولياء أمور الطلاب غير المسجلين استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، ضرورة وسرعة التسجيل قبل غلق الموقع الإلكتروني، حتى يسمح للطلاب أداء امتحانات الترم الأول.

سرعة سداد المصروفات الدراسية

ونبهت الوزارة، على أولياء أمور الطلاب غير المسددين المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي والتي تقدر بــ 150 دولار أمريكي للطالب الواحد، بسرعة السداد، وتسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.

استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

رابط تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أشارت الوزارة، إلى أنه يتم تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 لأداء الامتحانات، من خلال الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج، عن طريق الــضغــط هـــنــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

1- زيارة منصة أبناؤنا في الخارج الإلكترونية.

2- إنشاء حساب لأولي الأمر.

3- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج.

4- سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة.

5- تسجيل استمارة ا امتحانات ابناؤنا في الخارج.

6- تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

7- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات المطلوبة بصيغة PDF.

8- عقب الانتهاء من التسجيل، يتم طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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