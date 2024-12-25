لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

اول تعليق للصحفي احمد ماهر عقب صدور الحكم بحقه في عدن - أخبار كلمتك

اول تعليق للصحفي احمد ماهر عقب صدور الحكم بحقه في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:الحو ثيين يعلنون احباط امر خطير في صنعاء ويلوحون باعدام هؤلاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:الحو ثيين يعلنون احباط امر خطير في صنعاء ويلوحون باعدام هؤلاء - أخبار كلمتك

عاجل:الحو ثيين يعلنون احباط امر خطير في صنعاء ويلوحون باعدام هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - كلمتك/خاص:

زعمت جماعة الحوثيين  إحباط أنشطة استخباراتية لوكالة المخابرات الأمريكية "CIA" وجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" 
وقال الحوثين: بعون الله ومساندة الشرفاء من أبناء الوطن ألقينا القبض خلال الأيام الماضية على عدد من الجواسيس  و "الجواسيس" المقبوض عليهم تم استقطابهم وتجنيدهم عبر المطلوب للعدالة الجاسوس "حميد حسين فايد مجلي"
واضافوا: العدو أسند للجواسيس أنشطة استخباراتية منها رصد وتحديد مواقع القوة الصاروخية والطيران المسير والبحرية ومواقع عسكرية أخرى ورصد وتحديد أماكن القيادات العسكرية والسياسية والأمنية والشخصيات الاجتماعية المناهضة للأعداء

واضافوا": رصد وجمع معلومات عن خبراء ومعامل ومنصات وعربات إطلاق الصواريخ والطيران المسيّر  ورصد أماكن ومواقع القوات البحرية والمعسكرات ومخازن الأسلحة التابعة للقوات المسلحة ومحاولة رصد وجمع معلومات عن أماكن تواجد قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله و طُلب من الجواسيس رفع إحداثيات للجاسوس مجلي ليرفعها بدوره لجهاز الموساد بغرض استهدافها  زمخابرات الأعداء طلبت من الجواسيس محاولة اختراق وتجنيد وزرع عملاء وجواسيس في صفوف القوات المسلحة والأمن والجاسوس حميد مجلي جندته الاستخبارات السعودية في العام 2008م وربطته بأجهزة مخابرات أمريكية وصهيونية والمخابرات الأمريكية والصهيونية أوكلت للجاسوس مجلي مع بدء معركة طوفان الأقصى القيام بعمليات استقطاب وتجنيد جواسيس و مخابرات الأعداء تريد من خلال الأنشطة التجسسية إعاقة موقف الشعب اليمني المساند لغزة باستهداف قواته العسكرية وقياداته ولن نألو جهدا في القيام بمسؤوليتنا في تأمين الجبهة الداخلية، وتحصينها من محاولات اختراق العدو الأمريكي والإسرائيلي
واختتموا: نحذر من خطورة العمل لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والتي تصل عقوبة ذلك إلى حد الإعدام ونطالب كل من تورطوا وتعاملوا مع استخبارات العدو إلى المبادرة بتسليم أنفسهم إلى أجهزة العدالة، وقادرون بعون الله من الوصول إليهم أين ما كانوا
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق