عاجل:الحو ثيين يعلنون احباط امر خطير في صنعاء ويلوحون باعدام هؤلاء - أخبار كلمتك

زعمت جماعة الحوثيين إحباط أنشطة استخباراتية لوكالة المخابرات الأمريكية "CIA" وجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"

وقال الحوثين: بعون الله ومساندة الشرفاء من أبناء الوطن ألقينا القبض خلال الأيام الماضية على عدد من الجواسيس و "الجواسيس" المقبوض عليهم تم استقطابهم وتجنيدهم عبر المطلوب للعدالة الجاسوس "حميد حسين فايد مجلي"

واضافوا: العدو أسند للجواسيس أنشطة استخباراتية منها رصد وتحديد مواقع القوة الصاروخية والطيران المسير والبحرية ومواقع عسكرية أخرى ورصد وتحديد أماكن القيادات العسكرية والسياسية والأمنية والشخصيات الاجتماعية المناهضة للأعداء

واضافوا": رصد وجمع معلومات عن خبراء ومعامل ومنصات وعربات إطلاق الصواريخ والطيران المسيّر ورصد أماكن ومواقع القوات البحرية والمعسكرات ومخازن الأسلحة التابعة للقوات المسلحة ومحاولة رصد وجمع معلومات عن أماكن تواجد قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله و طُلب من الجواسيس رفع إحداثيات للجاسوس مجلي ليرفعها بدوره لجهاز الموساد بغرض استهدافها زمخابرات الأعداء طلبت من الجواسيس محاولة اختراق وتجنيد وزرع عملاء وجواسيس في صفوف القوات المسلحة والأمن والجاسوس حميد مجلي جندته الاستخبارات السعودية في العام 2008م وربطته بأجهزة مخابرات أمريكية وصهيونية والمخابرات الأمريكية والصهيونية أوكلت للجاسوس مجلي مع بدء معركة طوفان الأقصى القيام بعمليات استقطاب وتجنيد جواسيس و مخابرات الأعداء تريد من خلال الأنشطة التجسسية إعاقة موقف الشعب اليمني المساند لغزة باستهداف قواته العسكرية وقياداته ولن نألو جهدا في القيام بمسؤوليتنا في تأمين الجبهة الداخلية، وتحصينها من محاولات اختراق العدو الأمريكي والإسرائيلي

واختتموا: نحذر من خطورة العمل لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والتي تصل عقوبة ذلك إلى حد الإعدام ونطالب كل من تورطوا وتعاملوا مع استخبارات العدو إلى المبادرة بتسليم أنفسهم إلى أجهزة العدالة، وقادرون بعون الله من الوصول إليهم أين ما كانوا

