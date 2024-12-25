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مشاهير العرب - أحدث نكتة قالها محمد التاجي قبل خضوعه لعملية جراحية.. تطورات حالته الصحية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحدث نكتة قالها محمد التاجي قبل خضوعه لعملية جراحية.. تطورات حالته الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحدث نكتة قالها محمد التاجي قبل خضوعه لعملية جراحية.. تطورات حالته الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - محمد التاجي.. بعد تعرض الفنان محمد التاجي لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، تساءل الكثير من محبيه ومتابعيه عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي.

وفاجأ محمد التاجي جمهوره عبر فيسبوك، بنكتة جديدة عبرت عن روحه المرحة، وأنه لا يخشىالعملية الجراحية.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

طمأن الفنان محمد التاجي متابعيه بعد إجراءه لعملية جراحية

وقال محمد التاجي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أنا زي الفل وأحلى من الأول الحمد لله، وكل حبايبي اللي كانوا قلقانين علي أنا بطمنهم على صحتي، أنا زي الفل، وحاليًا واخد بنج نصفي لكن فايق وزي الفل، ولا أراني الله فيكم أي سوء».

وحرص محمد التاجى على مشاركة متابعيه بنكتة قبل دخوله غرفة العمليات، حيث كتب على حسابه بموقع فيسبوك: «آخر نكتة قبل ما أخش العملية.. مرة واحد مخنوق طلع الفضاء بقى مخنوق فضائي.. تمترارارم تمتم».

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي
تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

آخر أعمال الفنان محمد التاجي

والجدير بالذكر، آخر أعمال الفنان محمد التاجي هو مسلسل جودر الذى عرض في رمضان الماضي وهو من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي
تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

اَخر أعمال محمد التاجي

يذكر أن اَخر أعمال محمد التاجي مسلسل العتاولة الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي 2024 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندي، مؤمن نور، يسرا الحديدي وغيرهم، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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