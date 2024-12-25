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مشاهير العرب - تامر حسني يكشف عن سر تعاونه مع نجوم عالميين «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر حسني يكشف عن سر تعاونه مع نجوم عالميين «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يكشف عن سر تعاونه مع نجوم عالميين «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - كشف الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن هدفه الأساسي من التعاون مع النجوم العالميين خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه كان يهتم لفكرة نشر اللغة العربية.

وشارك تامر حسني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلقا عليه قائلا: «رحلتي هنا كانت مش إني أعمل مُشاركات عالميه لا، الأهم إني كنت أعمل محاولات في نشر لغتنا العربية».

وأضاف تامر حسني، أن العالميين هم أيضا ينطقوا العربي و لو كلمة زي ما إحنا بننطق لغتهم الأجنبية في المشاركات الغنائية ومكانش سهل إنهم يقتنعوا بكدة لأنهم من أهم الأسماء في العالم، Snoop Dogg / Shaggy / Akon / Jason Derulo».

وتابع تامر حسني: «كل واحد منهم له تاريخ كبير مش مطربين صغيرين أي حد ممكن يصادفهم، بس اقتنعوا لما حسوا إن في بجد فنان مصري عربي لديه شيء معين يريد قوله»

آخر أعمال تامر حسني

من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلمه «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أبطال فيلم ري ستارت

يضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وعرض لـ الفنان تامر حسني، بدور العرض السينمائية فيلم «تاج»، وذلك خلال موسم أفلام عيد الأضحى، وحقق نجاحا كبيرا بيت الجمهور، ودارت أحداث الفيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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