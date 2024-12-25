كيانو ريفز عن إنتاج John Wick 5: قلبي يريد.. لكن ركبتي تقول لا أستطيع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - كيانو ريفز، كشف الممثل الشهير كيانو ريفز، حقيقة إنتاج جزء خامس من سلسلة أفلام John Wick.

وأوضح كيانو في تصريحات صحفية، أنه يتمني تقديم جزء جديد من سلسلة أفلام John Wick، ولكنه كبر في السن، قائلا:"لا تقل أبدًا لا... قلبي يريد ذلك... لكن ركبتي تقول لا أستطيع".

وتقاضى كيانو ريفز، 15 مليون دولار أمريكي، مقابل بطولة فيلم John Wick: Chapter 4، بالإضافة إلى حصة من أرباح الفيلم في شباك التذاكر.

مخرج أفلام John Wick: لدي العديد من الأفكار حول أجزاء أخرى للسلسلة

في سياق متصل، قال تشاد ستاهلسكي، مخرج سلسلة أفلام John Wick، إن لديه العديد من الأفكار حول إخراج، خمسة أجزاء أخرى للسلسلة.

وأضاف تشاد في تصريحات صحفية،‏"لم ننته من القصة، ولست مهتما بجني المال لإعادة جون ويك من أجل شيء ما وليس لدي أي مشاكل حول إخراج المزيد من افلام جون ويك حتى لو وصلت إلى الجزء التاسع".

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