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الرياضة - 12:46 - عيار 21 بكام؟.. سعرالذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - عيار 21 بكام؟.. سعرالذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - عيار 21 بكام؟.. سعرالذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:46 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 14 الأقل فئة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-12-2024 نحو 2484 جنيه للبيع و2493 جنيه للشراء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4256 جنيه للبيع و4274 جنيه للشراء.

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3725 جنيه للبيع و3740 جنيه للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 3194 جنيه للبيع و3206 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 29.905 ألف جنيه للبيع و29.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2611 دولار للبيع و2612 دولار للشراء.

ويشهد الذهب تماسكا، وسط عمليات شراء ضعيفة بالأسواق الدولية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد، والإشارات السلبية من الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.

وتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، خلال الأيام الماضية، متأثرة بتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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