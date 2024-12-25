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فيلم أحمد داوود ومنة شلبي يحقق 215 ألف جنيه أمس - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الهوى سلطان والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داوود والفنانة منة شلبي.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وحقق فيلم الهوى سلطان مساء أمس الثلاثاء إيرادات 215 ألف جنيه في شباك التذاكر بدوز العرض السينمائي.

وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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