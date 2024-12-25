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بمناسبة اليوم العالمي للمهندسين الجويين.. الملاحة الجوية تُكرّم رئيس القابضة للمطارات (صور) - أخبار كلمتك

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بمناسبة اليوم العالمي للمهندسين الجويين.. الملاحة الجوية تُكرّم رئيس القابضة للمطارات (صور) - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم العالمي للمهندسين الجويين.. الملاحة الجوية تُكرّم رئيس القابضة للمطارات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - استقبل المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وفد رابطة المهندسين الجويين الذين قاموا بإهدائه درع الرابطة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمهندسي وفنيي نظم سلامة وتأمين المجال الجوي (ASTEP).

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن تقديره الكبير لجهود جميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به العاملون على تأمين وتشغيل منظومة الملاحة الجوية لضمان استمرارية وأمان الخدمات والأنظمة الجوية، بما يكفل سلامة الركاب والطائرات منذ الإقلاع وحتى الهبوط.

الملاحة الجوية تُكرّم رئيس القابضة للمطارات
الملاحة الجوية تكرم رئيس القابضة للمطارات

وأكد عرب على أهمية تأهيل وتدريب العاملين في القطاع لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لقطاع الطيران المدني.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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