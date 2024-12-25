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مصر تعرب عن تعازيها لأذربيجان في حادث تحطم طائرة ركاب - أخبار كلمتك

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مصر تعرب عن تعازيها لأذربيجان في حادث تحطم طائرة ركاب - أخبار كلمتك

مصر تعرب عن تعازيها لأذربيجان في حادث تحطم طائرة ركاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - أعربت مصر عن صادق تعازيها لدولة أذربيجان في ضحايا سقوط طائرة ركاب.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، اليوم الأربعاء، أكدت فيه، «أن جمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا تعرب عن صادق مواساتها وخالص تعازيها الجمهورية أذربيجان الصديقة إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران أذربيجان والتي كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جروزني، مما أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين».

وأفاد بيان وزارة الخارجية: «كما تتمنى مصر الشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدة على وقوفها بجوار جمهورية أذربيجان في هذا الظرف الأليم».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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