وزير الإسكان: نركز على تطوير المدن الجديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إن الوزارة تركز على تطوير المدن الجديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية.

وأضاف الوزير - خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشرفت بالعمل على مدار 20 عامًا في مواقع ميدانية مختلفة، حيث شغلت مناصب مختلفة بداية من مدينة بدر والشروق والقاهرة الجديدة ومدينة السادس من اكتوبر وأخيرًا العاصمة الإدارية، مما أكسبني خبرة كبيرة في التعامل مع الإدارات التنفيذية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات متتالية لتوفير وحدات سكنية متنوعة، حيث تم تنفيذ حوالي 700 ألف وحدة سكنية وجار العمل على 400 ألف وحدة أخرى، لدعم محدودي الدخل وتحفيز الطلب المحلي، لافتا إلى أنه يجرى العمل على تعظيم الموارد المالية للوزارة بهدف رفع كفاءة العمل في المشروعات المختلفة، من خلال استراتيجية تشمل تحسين الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين.

وأشار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية تنافسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، والتعاون مع شركات التسويق العقاري لتقديم امتيازات مثل تمديد فترات السداد، قائلًا: نعمل على تحسين مرافق المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة، لضمان جودة الحياة للمواطنين في القرى، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وبدأ العمل في المرحلة الثانية من المبادرة.

وذكر أن الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال حوكمة الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى توفير أراضٍ ووحدات للعاملين بالخارج لدعم العملة الصعبة، مؤكدًا أن التحديات التي واجهتها الوزارة لم تكن عائقًا للنجاح، بل كانت دافعًا لتعزيز الجهود وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية العمل الميداني والتعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.

أدار الندوة: النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضرها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.