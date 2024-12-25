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الرياضة - 12:06 - رسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - رسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:06 - رسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:06 - رسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - رسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - ثمّن الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري خطاب المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية في عيد الاستقلال الـ ٧٣.

وكشف مصطفى بكري في تغريدة له على «X»، تفاصيل الرسائل المهمة التي أراد المشير خليفة حفتر إيصالها لعموم الشعب الليبي

وقال مصطفى بكري، إن «خطاب المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية في عيد الاستقلال الـ ٧٣. حمل العديد من الرسائل الهامة، أبرزها أن الجيش لن يترك الدولة تتآكل، خاصة بعد فشل جميع المبادرات في إيجاد حل للأزمات الليبية».

وأضاف مصطفى بكري، أن «هذه رسالة تؤكد أن القيادة العامة لن تقبل باستمرار تدهور الأوضاع في البلاد..

وتابع مصطفى بكري، أن «في خلال زيارتي لبنغازي هذا الأسبوع التقيت بكثير من الرموز الوطنية والقبلية في المؤتمر العلمي الذي ناقش قضية المصالحة، وكان حديث الجميع منصبا على ضرورة عقد مؤتمر وطني توجه فيه الدعوة للجميع، يناقش الهم الوطني ويتخذ القرارات الحاسمة في ذلك، على أن تكون هذه النتائج ملزمة للجميع، ومن يرفض المشاركة فلا يلومن إلا نفسه»

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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