مصر تعزي أذربيجان في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:30 مساءً - أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها حكومة وشعبًا وصادق مواساتها لجمهورية أذربيجان، إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران أذربيجان والتي كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جروزني، مما أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.

مصر تعزي باكستان فى ضحايا حادث الطائرة المنكوبة

وأضاف بيان الخارجية، أن مصر تتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدة على وقوفها بجوار جمهورية أذربيجان في هذا الظرف الأليم.

وكانت وزارة الطوارئ في دولة كازاخستان أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة الناجين من حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار أكتاو في غرب البلاد إلى 32 شخصا، عقب اصطدامها بسرب من الطيور.

فرق الإنقاذ تواصل جهودها المكثفة للعثور على مزيد من الناجين

وأضافت وزارة الطوارئ في كازاخستان، أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها المكثفة للعثور على مزيد من الناجين بين حطام الطائرة، حسبما نقلت وكالة "سكاي نيوز" البريطانية.

ووفقًا للبيانات الأولية التى انتشرت فور الحادث، أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنًا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرغيزستان، و16 من روسيا.

وكانت الطائرة في طريقها من العاصمة الأذرية "باكو" متجهة إلى مدينة جروزني في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار أكتاو غربي كازاخستان بسبب الضباب الكثيف.



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