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مصر تعزي أذربيجان في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب - أخبار كلمتك

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مصر تعزي أذربيجان في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب - أخبار كلمتك

مصر تعزي أذربيجان في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:30 مساءً - أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها حكومة وشعبًا وصادق مواساتها لجمهورية أذربيجان، إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران أذربيجان والتي كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جروزني، مما أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.

مصر تعزي باكستان فى ضحايا حادث الطائرة المنكوبة

وأضاف بيان الخارجية، أن مصر تتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدة على وقوفها بجوار جمهورية أذربيجان في هذا الظرف الأليم. 

وكانت وزارة الطوارئ في دولة كازاخستان أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة الناجين من حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار أكتاو في غرب البلاد إلى 32 شخصا، عقب اصطدامها بسرب من الطيور.

فرق الإنقاذ تواصل جهودها المكثفة للعثور على مزيد من الناجين

وأضافت وزارة الطوارئ في كازاخستان، أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها المكثفة للعثور على مزيد من الناجين بين حطام الطائرة، حسبما نقلت وكالة "سكاي نيوز" البريطانية.

ووفقًا للبيانات الأولية التى انتشرت فور الحادث، أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنًا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرغيزستان، و16 من روسيا.

وكانت الطائرة في طريقها من العاصمة الأذرية "باكو" متجهة إلى مدينة جروزني في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار أكتاو غربي كازاخستان بسبب الضباب الكثيف.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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