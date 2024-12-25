بعد إزالة اسم الأسد من المشافي، تغيير اسم جامعتي البعث وتشرين فى سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - بعد إزالة اسم الأسد وأفراد عائلته من المشافي الحكومية، أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية، اليوم، تعديل تسمية جامعتي تشرين والبعث في كل من محافظتي اللاذقية وحمص.

تعديل تسمية جامعتي تشرين والبعث فى سوريا

ووفق القرار الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد البشير، تقرر تعديل تسمية جامعة تشرين في محافظة اللاذقية لتصبح " جامعة اللاذقية "، وتسمية جامعة البعث في محافظة حمص لتصبح "جامعة حمص"، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا".

وكانت تسمية تشرين والبعث، تشيران إلى انقلاب حزب البعث واستيلائه على السلطة عام 1970 الذي حدث في 16 تشرين والذي سماه نظام حافظ الأسد بـ "الحركة التصحيحية".

تغيير أسماء عشرات المشافي والمؤسسات الطبية

وكانت وزارة الصحة السورية، في حكومة تصريف الأعمال أعلنت أمس، عن تغيير أسماء عشرات المشافي والمؤسسات الطبية التي كانت تحمل اسم الأسد.

والأسبوع الماضي، أعادت الجامعات والمدارس في سوريا فتح أبوابها وسط أجواء من الفرح بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وانتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع إلى العاصمة دمشق.

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