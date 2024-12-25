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بعد تحطم طائرة أذربيجان، فلايت رادار يحذر من تشويش غامض بسماء أوروبا وآسيا وأمريكا - أخبار كلمتك

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بعد تحطم طائرة أذربيجان، فلايت رادار يحذر من تشويش غامض بسماء أوروبا وآسيا وأمريكا - أخبار كلمتك

بعد تحطم طائرة أذربيجان، فلايت رادار يحذر من تشويش غامض بسماء أوروبا وآسيا وأمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - كشفت موقع "فلايت رادار 24"، الموقع السويدي المخصص لمراقبة الحركة الجوية، عن ظواهر غريبة تحدث في سماء أمريكا وآسيا وأوروبا، وخاصة بعد تحطم طائرة أذربيجان في كازاخستان، التي كانت تقل ما بين 70 إلى 100 شخص على متنها.

ضوء غريب في سماء نيوجيرسي

وقبل تحطم طائرة أذربيجان في كازاخستان بدقائق، كتب "فلايت رادار 24، عن شيء غريب يحدث في سماء نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نبه متابعيه في أمريكا قائلًا: "إذا كنت تعيش في نيو جيرسي ورأيت ضوءًا يتحرك بسرعة عبر السماء قبل بضع دقائق- فلم تكن طائرة بدون طيار!"

 

ضوء غامض في سماء نيوجيرسي، كلمتك
ضوء غامض في سماء نيوجيرسي، كلمتك


وأصاب ذلك متابعى موقع مراقبة الملاحة الجوية "فلايت رادار24" بالخوف متسائلين "ما الذي يحدث إذن؟"
وقال أحد البلوجرز الأمريكان يدعى كوفي كوك: " في الواقع، كانت تسير بسرعة 6.7"
وعلق أحد النشطاء فقال: " سانتا يبلغ الآن عن حوادث ليزر أكثر بثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي"

ورد أحد النشطاء فقال " كانت أعلى سرعة لاحظتها هي 15,128 عقدة. وبسرعة 28,017 كم/ساعة، أي 22.7 ضعف سرعة الصوت، يمكن لـ SANTA1 أن تدور حول الأرض في حوالي 1.5 ثانية، وهي تقريبًا تساوي سرعة محطة الفضاء الدولية (ISS)."

تشويش غامض في سماء أوروبا وآسيا

وبعد دقائق تحطمت طائرة أذربيجان في كازاخستان، الأمر الذي دفع أحد المتابعين للاستفسار عن موقف طائرة أذربيجان التي تحطمت اليوم، الأربعا، حيث قال: "ما الذي حدث مع هذه الطائرة"

تشويش غامض في سماء آسيا وأوروبا، كلمتك
تشويش غامض في سماء آسيا وأوروبا، كلمتك


وهنا أطلق موقع "فلايت رادار24" تحذيره بشأن تشويش يحدث في سماء أمريكا وأوروبا وآسيا، فقال " تذكير هام لجميع مستخدمينا.. تتعرض الطائرات التي تحلق بين أوروبا وآسيا أو بالقرب من كالينينجراد إلى تشويش قوي على نظام تحديد المواقع العالمي، تظهر باللون الأحمر على الخريطة، مما يؤدي إلى تعطل جهاز الإرسال والاستقبال في الطائرة والبدء في إرسال بيانات سيئة."

وتابع فلايت رادار "يرجى ملاحظة أننا نتكهن بالسبب وراء تحطم الطائرة. نريد فقط أن يفهم الجميع أنه في المناطق التي تعاني من تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، من المتوقع أن تكون البيانات سيئة أو مفقودة."

وكشف فلايت رادار عن سر تحطم طائرة أذربيجان، فقال: " الرحلة J28243 التي تحطمت بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان، هي طائرة إمبراير ERJ-190 تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية برقم التسجيل 4K-AZ65. والرحلة J28243 أقلعت من باكو في الساعة 03:55 بتوقيت UTC وكانت متجهة إلى جروزني. وتعرضت الطائرة لتشويش قوي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مما جعل الطائرة ترسل بيانات سيئة لنظام ADS-B. في الساعة 04:40 بتوقيت UTC فقدنا إشارة ADS-B. في الساعة 06:07 بتوقيت UTC التقطنا إشارة ADS-B مرة أخرى قبل أن تتحطم في الساعة 06:28 بتوقيت UTC"

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تحطم طائرة أذربيجان في كازاخستان

وعلق فني طائرات مقيم في نيروبي يدعى أنتوني أوشينج، فقال: "تحطم طائرة الخطوط الجوية E190 في كازاخستان. تم الإبلاغ عن الناجين.. وقعت حادثة طيران مأساوية اليوم عندما تحطمت طائرة من طراز إمبراير E190AR، 4K-AZ65) تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية الرحلة "J28243، بالقرب من أكتاو في كازاخستان وعلى متنها 72 شخصًا. كانت الطائرة في طريقها من باكو إلى غروزني ولكن تم تحويل مسارها إلى ماخاتشكالا ثم إلى أكتاو قبل الحادث.

سر تحطم طائرة أذربيجان، كلمتك
سر تحطم طائرة أذربيجان، كلمتك


وقال فني الطائرات  إن "الركاب وطاقم الطائرة: 67 راكبًا و5 من أفراد الطاقم. التقارير تؤكد وجود ناجين.، وموقع الحادث: بالقرب من مطار أكتاو، حيث اندلع حريق. وخدمات الطوارئ موجودة في الموقع."

وعن مسار الرحلة، أظهرت بيانات Flightradar24 ارتفاعًا وسرعة متقلبة قبل طلب الهبوط الاضطراري، لطائرة من نوع Embraer E190AR، وكان من المقرر في البداية أن تهبط الطائرة في جروزني، ولكن الرحلة واجهت تحويلات إلى ماخاتشكالا وأكتاو.. قصة هذه الطائرة مرشحة للتطور"
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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