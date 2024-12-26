قالت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: نهاجم في #اليمن والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا
واضافت:الغارات الجوية ضربت أهدافا في العاصمة #صنعاء وفي الحديدة و الهجمات في #اليمن استهدفت مطار #صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية.
واختتمت: الطائرات الإسرائيلية قامت بتعطيل المطار الدولي في #صنعاء من خلال تدمير برج المراقبة
عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:12 مساءً - كلمتك/خاص:
قالت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: نهاجم في #اليمن والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا
قالت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: نهاجم في #اليمن والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا
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