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جوتيريش: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق - أخبار كلمتك

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عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

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عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:12 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: نهاجم في #اليمن والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا
واضافت:الغارات الجوية ضربت أهدافا في العاصمة #صنعاء وفي الحديدة و الهجمات في #اليمن استهدفت مطار #صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية.
واختتمت: الطائرات الإسرائيلية قامت بتعطيل المطار الدولي في #صنعاء من خلال تدمير برج المراقبة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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