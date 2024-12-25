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قوات قسد: مستعدون للانضمام إلى جيش سوري جديد - أخبار كلمتك

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قوات قسد: مستعدون للانضمام إلى جيش سوري جديد - أخبار كلمتك

قوات قسد: مستعدون للانضمام إلى جيش سوري جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - أكد  قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي استعداد قواته لحل نفسها والانضمام إلى جيش سوري جديد بقيادة السلطات التي ستتولى الحكم، شريطة ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى.

قوات قسد تبدي استعدادها للانضام للجيش السوري  

وقال مظلوم عبدي في  تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية: "نحن ندرك أن هناك وضعا جديدا في سوريا"، مشيرًا إلى أن "حزب الأسد حكم بطريقة ديكتاتورية، وكان حكما مركزيا استبداديا". 

وأضاف عبدي: "ما نريده هو أن تكون سوريا لا مركزية، تقوم على مبادئ ديمقراطية تعددية، مع مجالس محلية تتقاسم بعض الصلاحيات بالتوافق مع السلطة المركزية".

قائد قسد: لن نشكل أي خطر على تركيا

وأكد قائد قوات قسد، أن الأكراد القادمين من الخارج الذين انضموا إلى قواته للدفاع عن البلدات الكردية ضد تنظيم "داعش" باتوا مستعدين للمغادرة، مشددا على التزام قواته بالهدنة رغم الانتهاكات. 

وقال: "الفصائل التابعة لتركيا لم تحترم الهدنة. نحن نرد على الهجمات ضدنا ونعزز خطوط دفاعنا".

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أضاف: "لن نشكل أي خطر على تركيا ونحن مستعدون للدفاع عن مناطقنا، لكن ما نسعى إليه هو وقف التصعيد".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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