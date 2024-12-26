افادت مصادر بوقوع قتلى وجرحى اثر غارات على مطار صنعاء الدولي استهدفت محيط صالة المغادرة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: المواقع التي استهدفت في #اليمن هي مطار #صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت الطاقة والنفط
عاجل:انباء عن سقوط قتلى بغارات صنعاء واسرائيل تكشف المواقع المستهدفة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بوقوع قتلى وجرحى اثر غارات على مطار صنعاء الدولي استهدفت محيط صالة المغادرة.
افادت مصادر بوقوع قتلى وجرحى اثر غارات على مطار صنعاء الدولي استهدفت محيط صالة المغادرة.
0 تعليق