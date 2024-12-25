أردوغان يهدد أكراد سوريا: سلموا أسلحتكم أو ستدفنون معها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، المسلحين الأكراد في سوريا في حال رفضهم تسليم أسلحتهم.

يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم

وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم".

وأضاف أن تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريبا، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها في صيف العام المقبل مع بدء عودة بعض الملايين من المهاجرين السوريين الذين تستضيفهم.

مسلحي حزب العمال الكردستاني

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قال خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، أنه "لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا".

قائد الإدارة الجديدة في سوريا

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني: "بحثت مع الشرع قضية وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني".

وفى نفس السياق قال أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم افتتاح قنصلية تركية في مدينة حلب السورية قريبًا.

السوريون حققوا نصرًا عظيمًا بعد نضال دام 13 عامًا

وتابع أردوغان، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة: "أحيي أشقائنا السوريين الذين حققوا نصرًا عظيمًا بعد نضال دام 13 عامًا.. أمن ونهضة سوريا وتعافيها يشكل أولوية قصوى لنا. أبارك للشعب السوري، هذا النصر العظيم الذي خلصهم من الطغيان. الله منح إخواننا السوريين الفتح بعد الظلم الذي تعرضوا له".

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