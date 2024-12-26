رسالة أم عدم ثقة، جدل بسبب "مسدس الشرع" خلال لقائه مع وفد عراقي (صور) - أخبار كلمتك

رسالة أم عدم ثقة، جدل بسبب "مسدس الشرع" خلال لقائه مع وفد عراقي (صور) - أخبار كلمتك

حمودة: المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وغير مقتنع بكولر وجروس - أخبار كلمتك

حمودة: المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وغير مقتنع بكولر وجروس - أخبار كلمتك

ماذا قال محمد صلاح عن إنجازه التاريخي بعد لقاء ليستر سيتي - أخبار كلمتك

ماذا قال محمد صلاح عن إنجازه التاريخي بعد لقاء ليستر سيتي - أخبار كلمتك

لميس الحديدي تعود لتقديم "كلمة أخيرة" على شاشة ON قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

لميس الحديدي تعود لتقديم "كلمة أخيرة" على شاشة ON قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

الأطباء: أوضاع الأطباء المالية تسير من سيئ إلى أسوأ - أخبار كلمتك

الأطباء: أوضاع الأطباء المالية تسير من سيئ إلى أسوأ - أخبار كلمتك

زلزال قوي يضرب جزيرة هونشو اليابانية - أخبار كلمتك

زلزال قوي يضرب جزيرة هونشو اليابانية - أخبار كلمتك

رد فعل غاضب من حسين الشحات بعد استبداله أمام المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

رد فعل غاضب من حسين الشحات بعد استبداله أمام المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب السكنات الجامعية في حضرموت يطالبون بتدخل عاجل لمعالجة أوضاعهم المعيشية - أخبار كلمتك

طلاب السكنات الجامعية في حضرموت يطالبون بتدخل عاجل لمعالجة أوضاعهم المعيشية - أخبار كلمتك

إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رسالة غامضة من الجزيري بعد أزمته مع الزمالك - أخبار كلمتك

إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رسالة غامضة من الجزيري بعد أزمته مع الزمالك - أخبار كلمتك

جوتيريش: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق - أخبار كلمتك

جوتيريش: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - بحث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس خالد عبد العزيز، مع وفد شركة هواوي الصينية، زيادة التعاون بين المجلس والشركة خلال الفترة المقبلة من خلال تشكيل لجنة عمل مشتركة.

وتناول اللقاء قيام الشركة بالتعاون مع المجلس في تطوير مركز المعلومات ومعهد تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة وتدشين مرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتطرقت المناقشات إلى علاقات التعاون القائمة بين مصر وشركة "هواوي"، ومساهمة الشركة في عدد من المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في مصر، كما تم الإشارة إلى المبادرات التي تتعاون فيها الشركة مع الحكومة المصرية.

حضر اللقاء، أمين عام المجلس، المستشار ياسر المعبدي، و رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة هواوي مصر، ماى بين، ورئيس قطاع العلاقات الحكومية بالشركة، همت منصور، ومدير العلاقات العامة بالشركة، دينا يوسف.

اقرأ أيضاً
التحالف الوطني يهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام

لانتهاك الضوابط.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لـ «قناة النهار»

لانتهاك الضوابط.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لـ «قناة النهار»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق