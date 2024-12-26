رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - بحث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس خالد عبد العزيز، مع وفد شركة هواوي الصينية، زيادة التعاون بين المجلس والشركة خلال الفترة المقبلة من خلال تشكيل لجنة عمل مشتركة.

وتناول اللقاء قيام الشركة بالتعاون مع المجلس في تطوير مركز المعلومات ومعهد تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة وتدشين مرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتطرقت المناقشات إلى علاقات التعاون القائمة بين مصر وشركة "هواوي"، ومساهمة الشركة في عدد من المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في مصر، كما تم الإشارة إلى المبادرات التي تتعاون فيها الشركة مع الحكومة المصرية.

حضر اللقاء، أمين عام المجلس، المستشار ياسر المعبدي، و رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة هواوي مصر، ماى بين، ورئيس قطاع العلاقات الحكومية بالشركة، همت منصور، ومدير العلاقات العامة بالشركة، دينا يوسف.