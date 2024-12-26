كاظمة الكويتي يعلن ضم لاعب الزمالك السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - أعلن نادي كاظمة الكويتي، ضم المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، بعد ما فسخ عقده مع الزمالك بالتراضي.

ونشرت صفحة نادي كاظمة الكويتي صورا من توقيع عقود انضمام سامسون أكينيولا عبر X معلقة: "محترفنا الجديد المهاجم البنيني سامسون أاكينيولا أهلا بك، سامسون يوقع عقده مع كاظمة في معسكر الدوحة بحضور أمين الصندوق ورئيس جهاز الكرة عمر الملا".

أرقام سامسون أكينيولا مع الزمالك

— نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) https://twitter.com/Kazma_SC/status/1872265530276778400?ref_src=twsrc%5Etfw

وشارك سامسون في 37 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 1235 دقيقة.

ساهم خلال الـ 37 مباراة بـ 6 أهداف بواقع تسجيل 5 وصناعة هدف وحيد.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن سامسون أكينيولا يسجل هدفا كل 247 دقيقة.

وحصد سامسون بطولة وحيدة مع الزمالك وهي الكونفدرالية الإفريقية فيما لم يكن في قائمة الفريق بمباراة السوبر الإفريقي التي توج بها الأبيض.

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