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كواليس إنذار سيف الجزيري للزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة - أخبار كلمتك

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كواليس إنذار سيف الجزيري للزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة - أخبار كلمتك

كواليس إنذار سيف الجزيري للزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس إنذار المهاجم التونسي سيف الجزيري لنادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" القصة بدأت عندما انقطع اللاعب عن التدريبات قبل السوبر الإفريقي وأرسل انذار بحصوله على المستحقات".

وأضاف: "تم الاتفاق مع اللاعب على حصوله على جزء من مستحقاته ثم 200 ألف دولار في شهر أكتوبر ثم دفعة كل أول شهر، اللاعب لم يحصل على الـ200 ألف دولار ولم يحصل على دفعات شهر 11 وشهر 12".

واستطرد: "الجزيري أرسل للزمالك إنذار جديد وطلب الحصول على مستحقاته ومنح الزمالك مهلة أسبوعين وفي حال عدم الدفع سيتقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم لفسخ تعاقده مع النادي".

واختتم:" اللاعب متواجد في تدريبات نادي الزمالك بشكل طبيعي لحين انتهاء المهلة ولكن العلاقة في طريقها للنهاية من الطرفين ومن الوارد رحيله في يناير حتى لو حصل على مستحقاته".

 

سيف الدين الجزيري يقدم انذارا للزمالك 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الإدارة من إنذار التونسي سيف الدين الجزيري.
 

وهدد التونسي سيف الدين الجزيري، مسئولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وعلمت كلمتك أن الجزيري قدم إنذارا لنادي الزمالك اليوم، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

وتضمن الإنذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في فيفا.

 

موقف إدارة الزمالك من إنذار سيف الجزيري

وقال مصدر في الزمالك أن جميع اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة وليس سيف الدين الجزيري فقط.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة ستعقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لحل هذه الأزمة.

 

وأتم المصدر: هناك أيضًا اتجاه لفسخ عقد اللاعب بالتراضي نظرا للمستوى الذي يقدمه في الفترة الأخيرة.

 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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