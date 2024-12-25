الرياضة - 03:41 - مشاهدة مباراة السعودية واليمن بث مباشر في خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:41 مساءً - بث مباشر مباراة السعودية واليمن، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، حيث يواجه منتخب السعودية نظيره اليمني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج 26.

مشاهدة مباراة السعودية واليمن في خليجي 26 بث مباشر

يتطلع الأخضر في تدارك خسارته المثيرة والغير متوقعه أمام البحرين 3 -2 في الجولة الأولى، كما خسر من منتخب اليمن بصعوبة أمام نظيره العراقي بهدف دون رد من رأسية أيمن حسين مع منتصف الشوط الثاني.

ويتصدر منتخب البحرين المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على العراق، فيما يحتل المنتخبان السعودي واليمني المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط، فيما التقى المنتخبان في 18 مباراة، فاز منتخب السعودية في 16 مباراة مقابل تعادلين فقط، ولم يحقق منتخب اليمن أي فوز على الأخضر.

وتعرض منتخب السعودية لضربة قوية بعد إصابة مهاجمه صالح الشهري الذي سجل الهدف الثاني لبلاده أمام البحرين.

بث مباشر مباراة السعودية واليمن في خليجي 26

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة السعودية ضد اليمن المقرر لها مساء اليوم الأربعاء الموافق، 25 ديسمبر، ضمن مافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي 26، ستقام المباراة على ستاد جابر المبارك في الصليبخات بالكويت، حيث تنطلق في تمام الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة مساء بتوقيت مصر، الخامسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.