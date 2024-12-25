وسام أبو علي وإمام عاشور أغلى لاعبي موقعة الأهلي والمصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - يلتقي غدًا الخميس فريق الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وهناك فارق شاسع بين القيمة السوقية للاعبي فريق الأهلي ونظائرهم بالمصري بحسب موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت.

أغلى لاعبي الاهلي قيمة سوقية

ويأتي وسام بو علي وإمام عاشور في الترتيب الأول كأغلى لاعبي الأهلي والمباراة بقيمة سوقية 3 مليون يورو لكل منهما ثم يليهما الثنائي يحيى عطية الله ومروان عطية بـ 2.20 مليون يورو لكل منهما.

ويأتي خلفهم أشرف داري ورضا سليم بقيمة 2 مليون يورو لكل منهما ثم محمد الشناوي بقيمة 1.80 مليون يورو وبيرسي تاو ومحمد هاني بقيمة 1.50 مليون يورو لكل منهما.

امام عاشور

أغلى لاعبي المصري قيمة سوقية

أما أغلى لاعبي المصري البورسعيدي قيمة سوقية فيأتي محمود حمادة بقيمة مليون يورو ثم محمود جاد وكريم بامبو بقيمة 700 ألف يورو لكل منهما.

ويليهم في الترتيب فخر الدين بن يوسف وباهر المحمدي وعبد الرحيم دغموم لكل منهم قيمة سوقية 500 ألف يورو ثم كريم العراقي وبابا بادجي وقيمة كل منهما 450 ألف يورو.

القيمة السوقية للأهلي والمصري

وبحسب موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت تبلغ القيمة السوقية لإجمالي لاعبي الاهلي 30.88 مليون يورو في حين تبلغ قيمة فريق المصري السوقية 9.53 مليون يورو.

ويتفوق فريق النادي الاهلي بفارق كبير جدا علي نظيره المصري من حيث القيمة السوقية حيث تبلغ القيمة السوقية لفريق الاهلي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة فريق المصري.

موعد مباراة الاهلي والمصري

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي والأهلي في الساعة 8 مساء غد الخميس على ستاد برج العرب بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الاهلي والمصري في الدوري

ويحتل فريق النادي المصري المركز الثاني خلفا للزمالك بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة

ويحتل الاهلي المركز الرابع برصيد 8 نقاط من خوض 4 مباريات حقق الفوز في 2 وتعادل في 2

ويسافر اليوم الاربعاء فريق المصري البورسعيدي الي الاسكندرية استعدادًا لمواجهة الاهلي مساء غد الخميس علي ستاد برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختتم فريق المصري معسكره بالقاهرة على أن يبدأ معسكره بالإسكندرية اليوم الأربعاء ويمتد حتى موعد مباراة الأهلي غدًا الخميس.

مباراة الأهلي أمام المصري

وخاض فريق المصري المران الأساسي مساء أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

مواجهات الأهلي والمصري

والتقى فريقا الأهلي والمصري في 127 مباراة حقق الاهلي الفوز في 71 مباراة والمصري في 20 لقاء وتعادلا في 36.

وسجل فريق الأهلي 181 هدفًا في شباك المصري وسجل لاعبو المصري 92 هدفًا في شباك الأهلي.

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