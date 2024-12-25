الرياضة - 03:41 - استقرار عالمي.. مصير سعر الذهب ينتظر قرار «المركزي المصري» بشأن الفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:41 مساءً - سعر الذهب عالميا.. استقر سعر الذهب عالميا خلال تداولات اليوم، الأربعاء، وسط ترقب للأسواق لقرار البنك المركزي المصري غدا لحسم سعر الفائدة في آخر اجتماعات البنك المركزي في عام 2024.

ويشهد سعر الذهب عالميا ثباتا قرابة الشهرين منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات أمريكا لعام 2024، وإعلانه عن بعض السياسات النقدية التي من المقرر تطبيقها مطلع 2025 وجلوسه على مقعد الرئاسة الأمريكية.

وجاءت أبرز سياسات ترامب التي أشارت إلى رفع سعر التعريفة الجمركية بانعكاسات سلبية تجاه الثقة في أكبر عملة تنتمي لأكبر دولة اقتصادية عالميا، مما عزز الاتجاه نحو أكبر سلعة يتم تصنيفها كملاذ آمن وأداة للتحوط في ظل اضطرابات العملات.

توقعات بـ ارتفاع سعر الذهب عالميا خلال عام 2025

ومن المتوقع أن تصل سعر الأونصة عالميا لـ 3000 دولار بنهاية 2025 وفقا لمؤشرات الذهب عالميا في البورصة العالمية وتصريحات خبراء المال والاقتصاد عالميا التي تنذر بارتفاع في ظل انتهاج أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير النقدية.

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2654.55 دولار للأوقية، كما استقرت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 2671.00 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 30.48 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 934.33 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 950.61 دولار.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويجتمع أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري غدا لمناقشة سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض والخروج بقرار حسم الفائدة غدا.

ويتوقع أغلب خبراء المال والاقتصاد أن تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا قرار بالغبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، على ان يبدأ البنك في اعتماد تخفيض سعر الفائدة من بداية العام القادم.