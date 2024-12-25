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سالم الدوسري يقود منتخب السعودية أمام اليمن في خليجي 26 - أخبار كلمتك

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سالم الدوسري يقود منتخب السعودية أمام اليمن في خليجي 26 - أخبار كلمتك

سالم الدوسري يقود منتخب السعودية أمام اليمن في خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:30 مساءً - خليجي 26، اعلن المديران الفنيان لمباراة السعودية واليمن  التشكيل الرسمي للقاء الذي يقام ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي الـ26 التي تستضيفها دولة الكويت. 

تشكيل منتخب السعودية أمام اليمن 

 

حراسة المرمى:محمد العويس

خط الدفاع: نواف بوشل — البليهي — تمبكتي — الغنام

خط الوسط: ناصر — المالكي — مصعب الجوير — محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري — عبدالله رديف

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تشكيل منتخب اليمن 

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وتأتي هذه المباراة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث للتقدم في ترتيب المجموعة والحفاظ على آمال التأهل إلى الدور نصف النهائي.


موعد مباراة السعودية واليمن 


من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. 

 

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لكلا المنتخبين، حيث إن كلاهما خسر مباراته الافتتاحية في البطولة× حيث خسر  المنتخب السعودي أمام المنتخب البحريني، بينما خسر المنتخب اليمني أمام المنتخب العراقي، وبالتالي فإن الفوز في هذه المباراة سيكون بمثابة نقطة تحول في مشوار الفريقين في البطولة.


ويدخل المنتخب السعودي المباراة وهو عازم على تحقيق الفوز وتعويض خسارته في المباراة الأولى. 

ويسعى المدرب والجهاز الفني للمنتخب السعودي إلى تلافي الأخطاء التي وقعوا فيها في المباراة السابقة، والظهور بمستوى أفضل في هذه المباراة.


القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن 


ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة هذه المباراة المرتقبة عبر شاشات التلفزيون، حيث تقوم قنوات SSC وقنوات الكأس وأبوظبي الرياضية بنقل المباراة مباشرة إلى جميع أنحاء المنطقة.

 

حكم مباراة السعودية واليمن في خليجي 26

ووفقًا لقناة "الكأس" القطرية، فإن العماني قاسم الحاتمي، سيكون حكمًا لمباراة السعودية واليمن في خليجي 26. 

ويعاون الحاتمي مواطناه ناصر سالم، وحماد الظفيري، بجانب الحكم الرابع الإماراتي عمر العلي.

 

وفي تقنية الفيديو، يتواجد الحكم الإماراتي محمد عبيد، ويعاونه الكويتي عبدالله جمالي. 

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26 

ويتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب العراق، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتواجد المنتخبان السعودي واليمني في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط.

وانتصر المنتخب البحريني على نظيره السعودي (3-2) في الجولة الأولى، فيما فاز منتخب العراق (1-0) أمام اليمن.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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