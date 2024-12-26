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شاهد، كريم عبد العزيز وهنا الزاهد يحتفلان بعرض مسرحية الباشا - أخبار كلمتك

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شاهد، كريم عبد العزيز وهنا الزاهد يحتفلان بعرض مسرحية الباشا - أخبار كلمتك

شاهد، كريم عبد العزيز وهنا الزاهد يحتفلان بعرض مسرحية الباشا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:15 صباحاً - احتفل الثنائي كريم عبد العزيز وهنا الزاهد بانطلاق أولى ليالي مسرحية الباشا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

 

مسرحية الباشا لكريم عبد العزيز 

وحرص الفنان كريم عبد العزيز وهنا الزاهد على قراءة سورة الفاتحة بعد انطلاق أول عروض مسرحية الباشا وشاركهم المخرج رامي إمام.

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مسرحية الباشا من إخراج رامي إمام ومن تأليف علاء حسن ومن بطولة كريم عبد العزيز وهنا الزاهد وهيدي كرم وحاتم صلاح وويزو.

وتدور أحداثها في إطار كوميدي عن عائلة أبو المعاطي باشا وأسرته البسيطة التي تعيش في غرفة متواضعة لتتحول حياتهم بعد انتقالهم لفيلا ليلى الصياد.

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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