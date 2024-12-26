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إيرادات الأفلام أمس، صراع بين "الحريفة 2" و"الهنا اللي أنا فيه" على الصدارة - أخبار كلمتك

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إيرادات الأفلام أمس، صراع بين "الحريفة 2" و"الهنا اللي أنا فيه" على الصدارة - أخبار كلمتك

إيرادات الأفلام أمس، صراع بين "الحريفة 2" و"الهنا اللي أنا فيه" على الصدارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:51 مساءً -  حققت أفلام السينما المصرية في دور العرض أمس الأربعاء، إيرادات متباينة، حيث شهد صدارة شباك التذاكر منافسة قوية بين فيلم الحريفة 2 بطولة نور النبوي، وفيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة كريم محمود عبد العزيز.

وشهد أمس أول أيام عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” بالسينمات. 

إيرادات الأفلام أمس

وجاءت إيرادات أفلام السينما أمس كالتالي: 

فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا”.. 1,278,158 جنيه. 

فيلم الهنا اللي أنا فيه.. 1,102,141 جنيه. 

فيلم بضع ساعات في يوم ما.. 870,919 جنيه. 

فيلم الهوى سلطان.. 160,807 جنيه. 

فيلم مين يصدق.. 55,544 جنيه. 

فيلم الحريفة 2 

فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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فيلم بضع ساعات في يوم ما 

 فيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم: مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

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فيلم الهنا اللي أنا فيه 

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم.

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الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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