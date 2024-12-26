السعودية تستضيف رسميا بطولة خليجي 27 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها السابعة والعشرين عام 2026.

وجاء ذلك بعد منافسة مع عمان لاستضافة البطولة في النسخة المقبلة فيما ستكون البطولة بروفة للسعودية قبل استضافة كأس آسيا 2027.

وتلقى المنتخب السعودي لكرة القدم ضربة قوية، قبل يومين من المواجهة المنتظرة أمام العراق، في آخر جولات دور المجموعات في كأس الخليج العربي "خليجي 26".

استبعاد لاعب السعودية

أعلن المدير الفني المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الخميس، استبعاد اللاعب ياسر الشهراني من معسكر المنتخب بسبب الإصابة.

وأفاد الحساب الرسمي المنتخب السعودي بأن قرار رينارد جاء بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة بالبطولة.

ويلتقي "الأخضر" مع العراق، بعد غد السبت، في مباراة يدخلها المنتخب السعودي بفرصتين إما الفوز أو التعادل من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الثالث، بينما تتصدر البحرين المجموعة بـ6 نقاط وضمنت التأهل إلى نصف النهائي.

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