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الرياضة - 12:06 - لاعب طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك.. وكنا قادرين على الفوز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:06 - لاعب طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك.. وكنا قادرين على الفوز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - لاعب طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك.. وكنا قادرين على الفوز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - أكد كريم طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن الفريق فرط في الفوز على الزمالك ببطولة الدوري المصري، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

وقال طارق، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عمر جابر من أفضل لاعبي الدوري المصري وعنده خبرة كبيرة، والحمدلله قدمت مستوى جيد أمامه وكنت أطمع في تسجيل هدف، ولكن الأهم كان النتيجة".

وتابع:" شعرنا بالحزن لأننا كنا قادرين على الفوز في المباراة، ولكن الحمدلله على النتيجة الإيجابية، وأتابع مع محلل أداء من أجل تحليل أداء اللاعبين المنافسين لمعرفة نقاط القوة والضعف".

وواصل:" تواجد زيزو وعمر جابر، جبهة قوية، ولكني أنا ومتعب حافظين بعض كويس، وكنا قادرين على استغلال المساحات خلف عمر جابر، وعبد الحميد بسيوني كان سعيد بالتعادل".

وأردف:" بين الشوطين شعرنا بالصدمة بسبب تسجيل الزمالك هدفين في دقيقة، واتفقنا مع المدرب على العودة للمباراة والتعويض".

وشدد:" زيزو وعبد الله السعيد أخطر ثنائي في الزمالك، وقللنا خطورتهما بتقفيل اللعب وكان هناك لاعب مكلف باللعب على السعيد".

وعن طموح الجيش في الدوري قال:" الدوري الموسم الحالي صعب، لأن النقطة التي ستضيع لن تعوض لأن لا يوجد دور ثاني، والجميع يسعي للتواجد في أول 9 في جدول الدوري، وخطوة بخطوة نكون في أول 5".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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