الرياضة - 12:06 - بارد نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، حيث توقعت اضطراب الملاحة البحرية على مناطق الساحل الشمالي (من مطروح إلى الإسكندرية)، نتيجة زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى 3 أمتار.

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري: طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار مع نشاط ملحوظ للرياح.

السواحل الشمالية: طقس بارد نهارًا وغائم جزئيًا، مصحوب برياح قوية تصل سرعتها إلى 40 كم/س.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقس معتدل مع اضطراب خفيف في البحر الأحمر وارتفاع الأمواج إلى 1.5 متر.

شمال وجنوب الصعيد: أجواء مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا مع هدوء نسبي في الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في المحافظات:

• القاهرة: العظمى 20، الصغرى 11

• الإسكندرية: العظمى 19، الصغرى 11

• مطروح: العظمى 18، الصغرى 10

• بورسعيد: العظمى 19، الصغرى 12

• شرم الشيخ: العظمى 23، الصغرى 14

• أسيوط: العظمى 17، الصغرى 08

• الأقصر: العظمى 22، الصغرى 10

• أسوان: العظمى 23، الصغرى 11

الأمطار في المحافظات:

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