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فاجعة سرب الطيور، بيان جديد من كازاخستان حول حصيلة الناجين من الطائرة المنكوبة - أخبار كلمتك

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فاجعة سرب الطيور، بيان جديد من كازاخستان حول حصيلة الناجين من الطائرة المنكوبة - أخبار كلمتك

فاجعة سرب الطيور، بيان جديد من كازاخستان حول حصيلة الناجين من الطائرة المنكوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:55 مساءً - أكدت وزارة الطوارئ في دولة كازاخستان اليوم، ارتفاع حصيلة الناجين من حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار أكتاو في غرب البلاد إلى 32 شخصا، عقب اصطدامها بسرب من الطيور.

وزارة الطوارئ في كازاخستان تعلن حصيلة الناجين من الطائرة

وأضافت وزارة الطوارئ في كازاخستان، أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها المكثفة للعثور على مزيد من الناجين بين حطام الطائرة، حسبما نقلت وكالة "سكاي نيوز" البريطانية.

 

ووفقا للبيانات الأولية التى انتشرت فور الحادث، إن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرغيزستان، و16 من روسيا.

 

حادث تحطم طائرة الركاب، كلمتك

وكانت الطائرة في طريقها من العاصمة الأذرية "باكو" متجهة إلى مدينة جروزني في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار أكتاو غربي كازاخستان بسبب الضباب الكثيف.

تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية

وكانت السلطات الكازاخية، أعلنت فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو غربي كازاخستان. 

 

كما ذكرت شركة طيران أذربيجان "آزال" أن الطائرة التابعة لها التي تحطمت في كازاخستان، الأربعاء، من نوع "إمبراير 190" برازيلية الصنع.

 

وقالت خطوط طيران أذربيجان، إن تحطم طائرة الركاب جاء بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

 

كما قالت هيئة الرقابة المعنية بالطيران في روسيا في بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطيار قرر الهبوط اضطراريا بعد اصطدام سرب من الطيور بمحركات الطائرة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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